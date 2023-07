Nachtmerrie Amstelveense wijk wordt werkelijkheid: winkels vallen om als dominostenen

Bewoners en ondernemers uit de Amstelveense wijk Waardhuizen zien hun nachtmerrie werkelijkheid worden. Na de sluiting van de enige supermarkt in de wijk trokken zij aan de bel over een mogelijke leegloop van het winkelcentrum. Inmiddels hebben twee winkels aangekondigd te gaan stoppen, waaronder speelgoedlegende Hubert Maasdijk (63).

Maar sinds dit voorjaar de supermarkt is verdwenen, is het in de speelgoedwinkel akelig stil. De winkeliers lopen de supermarktklanten mis die ook nog even ergens anders wat kochten. "Ik ging elke dag met plezier naar mijn werk, maar de laatste maanden komt de dag gewoon niet om", vertelt hij. "Ik ben blij als het weer zes uur is en ik weer naar huis kan."

"Er zijn maar weinig Amstelveeners die me niet kennen", vertelt hij. Zijn speelgoedwinkel zit er dan ook al 33 jaar. "Je ziet de kinderen opgroeien, zij krijgen zelf weer kinderen en die krijgen ook weer kinderen. Dat is natuurlijk prachtig."

Hubert heeft naar eigen zeggen geen keuze: zijn klantenaantallen zijn dramatisch gedaald sinds de supermarkt uit Waardhuizen is verdwenen. Buurtbewoners die normaal gesproken een bezoekje brachten aan het winkelcentrum in Waardhuizen, stapten vaak nog even bij Hubert binnen. "Ik ga nog even naar Hubert", klonk het dan. Een praatje, een drankje of een gouden tip voor een cadeautje: Hubert stond altijd paraat.

Voor nu blijft Hubert op de vrijdag en zaterdag open, maar eind dit jaar trekt hij de stekker er voorgoed uit. "Ik vind het ontzettend jammer", vertelt buurtbewoonster Marian Hoek van Dijke. "Hij is de smeerolie van de buurt. De supermarkt was als voorziening heel belangrijk, maar Hubert is als symbool een steunpilaar van het winkelcentrum. Iedereen houdt van Hubert."

"Het is zonde", voegt Katinka Zwerwer daaraan toe. Ze is de eigenaar van kledingwinkel La Petite Boutique en zit nu vijf jaar in Waardhuizen. "Hubert is hartstikke spontaan en vriendelijk. Hij heeft voor iedereen tijd voor een praatje of een kopje koffie. Dat is een gemis voor de mensen."

Net als Hubert gaat ook Katinka de deuren van haar winkel eind dit jaar sluiten. Voorlopig is ze nog een paar dagen per week open. "Ik denk dat ik nu een derde aan omzet heb en dan moet ik ook nog de huur betalen", vertelt ze. "Het is voordeliger om extra dagen dicht te blijven dan om open te gaan."