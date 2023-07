Peer Koopmeiners op huurbasis naar Almere City FC, Zico Buurmeester tijdelijk naar PEC

Koopmeiners speelde negen wedstrijden voor de Alkmaarders in de eredivisie en negentien voor Excelsior. De jongere broer van Teun kwam eerder tot 115 wedstrijden in de eerste divisie voor Jong AZ.

Er was nog meer transfernieuws, want Zico Buurmeester speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. AZ maakte gisteravond bekend dat het contract van Zico Buurmeerster is verlengd. De 21-jarige middenvelder ligt nu tot en met 2026 vast bij de Alkmaarders. "Dit is een heel fijn gevoel. Ik ben blij met het vertrouwen van de club", reageerde de Egmonder.

AZ speelt morgenavond de eerstvolgende oefenwedstrijd. Norwich City is in Dirkshorn vanaf 18.30 uur de tegenstander.