"Dodelijk ongeluk was Gods wil, ook zonder mij was het wel gebeurd"

De 37-jarige Roemeen George C. heeft bij de rechtbank verklaard dat het dodelijke ongeluk op de N240 ook zonder hem als chauffeur was gebeurd: "Het was Gods wil." Bij het incident kwamen drie jaar geleden twee mensen om het leven, en raakten acht mensen gewond, inclusief hijzelf. C. wordt verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt.

Zonder advocaat maar mét Roemeense tolk luistert de 37-jarige George C. vanochtend enigszins gebogen naar wat de rechters en de officier van justitie over hem te vertellen hebben. Hij neemt naar eigen zeggen verantwoordelijkheid voor het ongeval en zegt het een plek te hebben kunnen geven. "Met de gedachte dat dit toch wel was gebeurd. Of ik de chauffeur was of niet."

De rechter wil zeker weten of hij C.'s uitspraak goed heeft begrepen. Hij vult daarop aan: "Ik denk dat dit God zijn plan was. Het wil niet zeggen dat ik geen verantwoordelijkheid neem, maar als het zo moest zijn was het toch wel gebeurd."

Verantwoordelijkheid

Terug naar de dag zelf. In de vroege ochtend van dinsdag 26 mei 2020 haalde hij acht Roemeense arbeidsmigranten in een bedrijfsbusje op om ze naar hun werk te brengen. Het was nog schemerig, maar verder was het zicht goed. De verklaringen van C. en van de politie lopen uiteen, maar de officier van justitie concludeert dat de Roemeen tussen de 70 en 93 kilometer per uur moet hebben gereden op een weg waar je 60 mag. Daarbij zou hij bij het naderen van de kruising niet hebben afgeremd en zonder goed te kijken vanuit het Wagenpad in Middenmeer de voorrangsweg N240 op hebben gereden. Van links kwam een auto aanrijden, die hem niet meer kon ontwijken.

De bijrijder van C. hield zijn telefoon vast, voor de navigatie. De officier sluit niet uit dat hij was afgeleid door het kijken naar de navigatie. Overigens is gebleken dat C. niet had gedronken. Hij was de enige in het busje die een gordel om had, alle andere inzittenden droegen die niet.

Uit het busje geslingerd

Bij het ongeluk kwamen een 44-jarige en een 25-jarige man om het leven. Eén werd uit het busje geslingerd en belandde in een naastgelegen weiland. De ander werd onder het busje gevonden toen die werd geborgen. Daarnaast raakten acht mensen gewond, inclusief C. zelf en de bestuurster van de auto. Van de zeven anderen waren er vijf zwaargewond. Eén van de slachtoffers raakte weliswaar lichtgewond, maar moest wel toezien hoe zijn vader stierf.