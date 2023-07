De zomervakantie staat voor de deur: vijf Gooise vakantietips voor jonge gezinnen

De zomervakantie in 't Gooi staat voor de deur. Dus voor jonge gezinnen is het de hoogste tijd om erop uit te gaan. Naast op vakantie gaan in het buitenland, kan je ook lekker weg in eigen regio. Een bezoek aan het Muiderslot of Beeld en Geluid zijn dan misschien een open deur, dus hierbij vijf tips van NH Gooi van onder de vijftien euro.

1. Hillywood Tours in Hilversum

Hilversum heeft niet voor niets de bijnaam Mediastad. Op het mediapark van maar liefst 57.000 vierkante meter valt er ontzettend veel te zien. Met de Hillywood Tours - die inmiddels al ver buiten Hilversum een cultstatus heeft gekregen - reis je in een treintje door het Mediapark. Ga langs door de vele studio's en misschien spot je onderweg wel een BN'er.

Elke zaterdag en zondag tot het eind van het jaar is het voor kinderen tot en met vier jaar 13,50 per ticket.

2. Rolschaatsdisco in Eemnes

Dan maken we een overstapje naar Eemnes. Want in de Dijkzaal van het Huis van Eemnes kan je deze zomervakantie op 19 augustus meedoen aan de rolschaatsdisco.

Twee uur rolschaatsen kost 7,50 euro. Voor volwassenen is het 10 euro.

3. Kinderfestival in Bussum

De zomer is natuurlijk een periode waarin er legio festivals plaatsvinden. Die zijn lang niet allemaal voor jongvolwassenen. In Bussum vind namelijk van 24 juli tot en met 4 augustus het Kinderfestival plaats.

Elke dag zijn er andere activiteiten; van hutten bouwen tot twistertoernooien en alles ertussenin. Een kinderkaartje kost 9 euro.

4. Watersafari in 's-Graveland

Diep verborgen in de natuur langs Noordereinde in 's-Graveland kunnen de kinderen op Watersafari bij OERRR. Gezinnen met kinderen van vanaf 4 jaar kunnen anderhalf uur lang met de boswachter op zoek naar diertjes in de bossen. Lukt het jou er een paar te vangen? Na afloop laat je ze natuurlijk wel weer vrij.

Zowel ouders als kinderen kunnen meedoen. Voor volwassen niet-leden kost het 10 euro. Voor kinderen is dat 5 euro.

5. Zwemmen in 't Gooi

Mochten al deze activiteiten je toch niet aanspreken kan je altijd met je gezin gaan zwemmen. De NH Gooi-redactie heeft ook een lijstje met de leukste verborgen zwemplekjes in 't Gooi voor je samengesteld. Van achter de Westbatterij in Muiden tot de kade tussen Kortenhoef en Vreeland. Bekijk hier de hele lijst met verborgen pareltjes.