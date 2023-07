Leuke plannen worden beloond: 600.000 euro vrijgemaakt voor ideeën 600 jaar Hilversum

Volgend jaar wordt Hilversum 600 jaar en het is niet onbekend dat de stad er alles aan doet om dit feest groots aan te pakken. Om creativiteit en vernieuwende initiatieven ruimte te geven stelt de gemeente zelfs een flink budget beschikbaar aan Hilversummers, zodat hun ideeën een steuntje in de rug kunnen krijgen.

De voorbereidingen voor dit bijzondere feest zijn al even begonnen, maar pas volgend jaar maart wordt Hilversum 600 jaar oud. De gemeente wil dat de viering van de stad ook leeft onder de Hilversummers zelf, zodat iedereen mee kan doen met de feestelijkheden.

Niet toevallig

Om initiatieven vanuit burgers aan te moedigen is er 600.000 euro vrijgemaakt voor diverse projecten om dit feest te bewerkstelligen. Dit kunnen uiteenlopende initiatieven zijn met bijvoorbeeld betrekking tot sport, muziek of cultuur.

Hilversumse bewoners, werknemers of bedrijven kunnen ideeën insturen en subsidie voor initiatieven aanvragen. Het bedrag is niet toevallig en slaat op het gegeven dat de stad 600 jaar oud wordt. Er zijn tien verschillende momenten dat er subsidie wordt gegeven en deze kan tot oktober volgend jaar worden aangevraagd.

Vanuit de Hilversummer

De gemeente heeft dit bedrag vrijgemaakt, omdat er volgens de bestuurders vanuit de stad veel behoefte is om samen dit feest te organiseren en de buurt beter te leren kennen.

De gemeente wil Hilversum op de kaart zetten en heeft een bestuur gemaakt met vijf betrokken Hilversummers die ervoor zorgen dat het budget goed wordt besteed. Het doel is dan ook dat het laagdrempelig is om een initiatief in te sturen en dat er veel diverse ideeën tot uitwerking komen voor en door Hilversummers.