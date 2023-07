Van kaal weiland naar groene oase: Castricum onthult plannen voor nieuw natuurgebied

Het natuurgebied moet de biodiversiteit in de omgeving gaan vergroten, maar er is ook ruimte voor recreatie, zoals wandelen en fietsen. "Bewoners en bezoekers krijgen hier de gelegenheid om te genieten van de ongerepte natuurlijke schoonheid die Castricum te bieden heeft", verklaart wethouder Valentijn Brouwer.

Moerasbos en water

Het wandelpad strekt zich uit van het Park Castricummer Hout, langs de voetbalvelden van FC Castricum tot aan de volkstuintjes, tegenover minicamping De Nesse. "Het natuurgebied wordt een combinatie van waterpartijen en moerasbos, en zal dienen ter vergroening van de gemeente."

De verwachting is dat de werkzaamheden eind december van start gaan. "We zijn erg blij onze plannen voor dit prachtige natuurgebied te presenteren. We versterken niet alleen de natuurlijke omgeving van de gemeente, maar creëren we ook een fantastische recreatieplek voor inwoners en toeristen", aldus de wethouder.