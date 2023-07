Gemeente gaat reiskosten naar stage praktijkonderwijs vergoeden

Een deel van de Amsterdamse jongeren raakt volgens de gemeente financieel in de knel omdat zij zelf hun reiskosten moeten betalen om op hun mbo-school of stageadres te komen. Dat kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld hun latere kansen op de arbeidsmarkt.

Leerlingen in het reguliere mbo-onderwijs hebben al recht op een studentenreisproduct. Maar wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) wil nu dat alle studenten van het mbo gratis kunnen reizen naar stage.

Ambities en capaciteiten

Het lopen van een stage geeft volgens de wethouder onder meer inzicht in de ambities en capaciteiten van de studenten: "Het is daarom van belang dat iedere leerling naar zijn of haar stage kan reizen. Reiskosten mogen geen belemmering zijn voor het volgen van onderwijs", aldus Groot Wassink.

De pilot gaat aankomend schooljaar in en wordt betaald met geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld om werkloosheid onder jongeren in een kwetsbare positie tegen te gaan.