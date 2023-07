Sannes lichaam weerspiegelt haar passie voor pretparken: "Ik ben dol op horror"

Mocht het logo wel veranderen dan vindt ze dat niet zo heel erg. "Het plaatje past in het halloweenthema, waar ik ook fan van ben." Ondertussen wijst ze naar haar onderbeen. "Ik heb hier een Disneyland Parijs-tattoo. Een week nadat ik deze heb laten zetten hebben ze de kleur van de luchtballon veranderd. Je kan de kleur van de tattoo niet veranderen, maar in mijn herinnering was die altijd geel-rood zoals op de tattoo."

Met haar vriend Leon, die ze ontmoet heeft in Toverland, gaat ze gemiddeld wel één keer per week naar een pretpark. "Het zijn voor mij happy places en die draag ik dan ook graag bij me op mijn lichaam", vertelt Sanne. De kans dat het logo van Danse Macabre nog verandert, acht ze niet zo groot. "Ik heb over het hek gekeken bij de attractie en zag het daar ook op tegeltjes staan."

Naast dat Sanne nog veel meer tatoeages van Disneyland en de Efteling heeft, staat ook haar huis vol met verzamelobjecten. "De verzameling is van ons samen. Toen mijn vriend en ik gingen samenwonen, moesten we keuzes maken anders paste het allemaal niet in ons huis." Het zijn pretparkspullen, Barbies en halloweenattributen. "Net zoals de Efteling en Disneyland is horror ook een van mijn favorieten. Het is even ontsnappen uit de realiteit. Je bent in een hele andere wereld", verklaart Sanne haar passie.

Bewonderaar zonder tattoos

Haar vriend Leon is het daarmee eens. "Daarnaast vind ik het ook leuk om even hard in een achtbaan te gaan." Hoewel hij zelf geen tatoeages heeft, vindt hij ze wel mooi bij zijn vriendin. "Ik ben een beetje kleinzerig af en toe dus sla de tattoos bij mijzelf liever over."