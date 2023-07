Vrienden halen geld op voor Loosdrechtse boer na brand: "Verloren wintervoorraad niet verzekerd"

De vrienden zijn blij dat de actie goed wordt ontvangen, maar ze zijn er nog niet. "We hebben als doel 20.000 euro op te halen, zodat de winterhooiopslag opnieuw kan aangevuld worden. De gehele schade is zelf al geschat op 30.000 tot 35.000 euro", vertelt Stefan.

De hulp voor de Loosdrechtse boer komt van zijn beste vrienden. "Ik ken Jan-Peter al vijftien jaar lang. We zijn samen opgegroeid en hij heeft echt hart voor zijn zaak. Dat deze brand net ontstaat nu hij het bedrijf heeft overgenomen is echt zuur", vertelt goede vriend Stefan. "We helpen hem sowieso aan alle kanten. Een ander vriend helpt hem bijvoorbeeld met koken, ik ben deze doneeractie begonnen."

Enorm hartverwarmend

Dat boerderij is erg blij met de hulp van de vrienden en noemt de actie 'echt hartverwarmend'. "Het is fijn om te merken dat er zo veel steun voor ons is", vertelt medewerker Leon.

Hij weet zeker dat de boerderij met 20.000 euro enorm geholpen is. "Daar komen we echt heel ver mee", vertelt Leon. "We kunnen daarmee kosten dekken van bijvoorbeeld het aanschaffen van hooi voor de winter."

Het verbrande hooi is niet verzekerd, want dat is een lastige kwestie. Toch laat de boerderij zich niet uit de weg slaan. "We kunnen hoog of laag springen, maar dat veranderd er helaas niks meer aan. We moeten onze schouders er allemaal weer onderzetten".

Opruimwerk

Op de boerderij wordt overigens nog hard gewerkt om de schade na de brand op te ruimen. "Op het moment van de brand zelf waren de dieren het belangrijkste om te redden, daardoor liggen er nu hout, spijkers en plastic verspreid over het terrein. Om verdere schade te voorkomen gaan wij dit morgen met zijn alle opruimen", vertelt Leon.