Slapen in een vakantiehuis van zwerfafval op een bed van karton, het kan in Castricum

Slapen in een vakantiehuis gemaakt van patatbakjes, plastic flesjes en koffiebekers. Op camping Geversduin in Castricum staan twee vakantiehuizen die van 4000 kilo zwerfafval zijn gemaakt, dat voor een deel op het strand is gevonden tijdens Beach Cleanup Day. In de zwarte buitenpanelen herken je af en toe een snipper gekleurd plastic terug.

zelfs de gordijnen, het koffiezetapparaat en de stoelen zijn van gerecycled plastic - Foto: NH Nieuws

Ook binnen is bijna alles duurzaam. Zelfs de gordijnen, het koffiezetapparaat en de stoelen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Rianne Hoek van de camping laat in het televisieprogramma Pak an Groen ook trots het tweepersoonsbed van karton zien. Zij garandeert dat het stevig is en gasten er niet doorheen zakken. Tekst gaat door onder de foto.

tweepersoonsbed van karton - Foto: NH Nieuws

De vakantiehuizen van zwerfafval zijn dit jaar door de ANWB genomineerd voor meest bijzondere huuraccommodatie. Daarnaast heeft Camping Geversduin nog zes duurzame boomhuizen. Die zijn gemaakt van onbehandeld hout en geïsoleerd met minerale wol. Door de hoge ramen komt er veel licht en warmte van de zon binnen, waardoor de verwarming minder snel aan hoeft. Tekst gaat door onder de foto.

duurzame boomhuizen - Foto: NH Nieuws

Volgens Rianne neemt de vraag naar dit soort accommodaties toe. Mensen worden steeds bewuster. Kamperen in eigen land met de fiets of de trein blijft de duurzaamste vakantie. De CO2-uitstoot van vervoer is vele malen groter dan de accommodatie.