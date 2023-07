Politici Almere willen meer nachttreinen van en naar Amsterdam

Verschillende partijen in de Almeerse gemeenteraad willen dat er vaker een nachttrein gaat rijden tussen Almere Centrum en Amsterdam Centraal. D66, GroenLinks, Bij1 en de Partij voor de Dieren willen een proef van twee jaar waarbij de nachttrein rijdt op vrijdag en op zaterdag. De motie over de nachttrein wordt donderdag ingediend bij de Politieke Markt.

De partijen vragen aan het college van burgemeester en wethouders om een aanvraag in te dienen bij de NS voor een nachttrein. De vier partijen vinden de huidige vervoersmogelijkheden in de nacht niet voldoende zijn. Momenteel rijdt alleen een trein van Arriva in de nacht van vrijdag op zaterdag. De route gaat van Schiphol naar Groningen en stopt daarbij in Almere en Lelystad.

In de motie wordt ook gevraagd of gekeken kan worden om de nachttrein te laten stoppen op andere stations in Almere.