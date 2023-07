Woningbouw in Wijdemeren: Rowan en Martijn komen zelf met nieuwbouwplannen

Zo'n 350 nieuwe woningen in de gemeente Wijdemeren. Dat is het plan van twee net afgestudeerde bouwkundigen uit Ankeveen, Rowan Kloosterman en Martijn Smits. Ze hebben binnen de gemeente zeven locaties gevonden waar gebouwd zou kunnen worden. Voor een deel van ongeveer duizend actief woningzoekenden in de gemeente Wijdemeren zou dit plan een oplossing kunnen zijn.

Omdat de gemeente toch al een aantal gebouwen moet verduurzamen, zijn die in de plannen meegenomen. Door een combinatie te maken met verduurzamingsplannen van de gemeente en nieuwbouw komt er ruimte vrij voor de woningen.

De plannen zijn ontwikkeld door twee, net afgestudeerde bouwkundigen die graag wat voor hun eigen gemeente willen betekenen. Een burgerinitiatief om wat te doen aan de woningnood in Wijdemeren.

"We willen het vliegwiel in beweging brengen door zaken van een andere kant te bekijken"

Kloosterman en Smits bedachten het plan met 350 woningen, vier scholen, twee sporthallen, een bibliotheek en een nieuw gemeentehuis. De locaties liggen allemaal binnen de bebouwde kom van de dorpen en de grond is al eigendom van de gemeente. Dat was een voorwaarde om te voorkomen dat er grond gekocht moest worden of natuur verloren zou gaan.

Wel is er ook sloop en verplaatsing van voorzieningen nodig om de woningen te realiseren. "We willen het vliegwiel in beweging brengen." zegt Martijn Smits. "Door de zaak op een andere manier te bekijken."

Er is, in de avonduren, een half jaar gewerkt aan de plannen.

Locaties in het kort

Als sporthal De Fuik in Kortenhoef wordt verplaatst naar de gemeentewerf aan de Kwakel komt er plaats vrij voor 54 woningen.

Het stapelen van de Curtevenne- en Regenboogschool in Kortenhoef levert ruimte voor 68 appartementen.

In Nederhorst is plek voor 74 woningen aan de Spiegelplas door de bouw van sporthal De Bijk en de Warinschool naast elkaar en verplaatsing van de brandweerkazerne. Als ASV'65 in Ankeveen een kunstgrasveld krijgt kunnen er 38 woningen gebouwd worden.

De sloop van de bibliotheek in Loosdrecht levert ruimte op voor 38 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Op de plek van het huidige gemeentehuis in Loosdrecht is plek voor 86 appartementen.