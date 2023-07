Straks geen 'wasserwerfer' of 'sproeiwagen' meer: Amsterdamse politie koopt zes nieuwe waterkanonnen

Sinds vorig jaar oktober was het voor de politie klaar. De huidige waterkanonnen kregen te vaak een klapband , wat niet handig is voor een voertuig dat zo'n kleine 24 ton weegt. Dat kon voor onveilige situaties zorgen, dus werd er besloten om de eigen waterwerpers niet meer in te zetten en gebruik te maken van die van onze buurlanden.

Nieuw model

De aankoop van de zes nieuwe werpers, hetzelfde aantal dat de Nederlandse politie eerder al had, is tot stand gekomen na een Europese spoedaanbesteding. De politie krijgt wel een nieuw model. Het oude waterkanon werd gemaakt door het Nederlandse vrachtautomerk Terberg, het nieuwe model is van de Duitse firma Ziegler. Hetzelfde merk dat onze zuider- en oosterburen in gebruik hebben. Volgens politiechef Frank Paauw is die keuze gemaakt omdat de waterwerpers 'hun meerwaarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen'.

Het gaat om hetzelfde model die Belgische politie ook gebruikt, de Ziegler PSV 900 - waarbij de letters staan voor Public Safety Vehicle en niet voor de rivaal van Ajax. Het kanon kan de waterstraal maximaal 65 meter schieten en doet dat met een snelheid van 1.100 liter per minuut, een kleine 18 liter per seconde. De druk is daarmee even hoog als de vorige variant. In de tank is ruimte voor 9.000 liter, dat is 2.000 liter meer dan de oude waterkanonnen. De voertuigen worden straks verdeeld over Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

De productietijd van de nieuwe waterwerpers ligt tussen de 15 en 21 maanden, daardoor is de verwachting dat het eerste voertuig in het najaar van 2024 kan worden geleverd en nummer zes in het voorjaar van 2025. Tot die tijd kan de politie nog gebruik maken van de kanonnen van onze buren. Daarnaast wordt er onderzocht of er twee extra werpers uit het buitenland beschikbaar zijn om de productietijd te overbruggen.