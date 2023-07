Liefde overwint: hoe Oekraïense Iryna en Karyna geluk vinden in Haarlem

Iryna en Karyna sloegen hals over kop op de vlucht toen Rusland hun vaderland Oekraïne binnenviel. Met dochter Nina en kat Luna kwamen ze in Haarlem terecht. Inmiddels zijn ze hier thuis én met elkaar getrouwd. Een verslag van een bijzondere reis.

We spreken elkaar op landgoed Duinlust in Overveen, waar Iryna en Karyna bijna twee weken geleden hun bruiloft uitgebreid vierden. Karyna is verhinderd, maar de Haarlemse fotograaf en buurvrouw Hélène Wiesenhaan is er wel.

De 34-jarige Iryna vertelt over 24 februari 2022. De dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel. "Toen we de eerste explosies hoorden, zijn we onmiddellijk in de auto gestapt, met onze dochter en de kat. We komen uit Charkiv, die stad ligt dichtbij de grens met Rusland. Al in december was duidelijk dat Rusland troepen samentrok langs de grens. Vanaf dat moment waren we klaar om te vluchten. De auto stond klaar en we hadden onze paspoorten en andere papieren voor het grijpen."

Nederlandse collega's

De reis vanuit Charkiv naar Nederland duurde een dag of vier, vertelt Iryna: "We hebben veel geluk gehad. Ik werkte vanuit Oekraïne voor een Nederlands bedrijf als verzekeringsspecialist. Onze collega's in Nederland gingen meteen op zoek naar een onderkomen. Toevallig stond er in Haarlem een woning leeg. De buren hebben in een paar dagen tijd de hele woning ingericht. Alles was er: van eten en drinken in de koelkast tot shampoo in de badkamer."

Hélène vult aan: "De baas van Iryna was destijds mijn buurman. In de buurt-app werd om hulp gevraagd. Alle buren hadden nog wel iets staan dat bruikbaar was. En winkeliers in de Vijfhoek gaven ook gul. Toen duidelijk werd dat dochter Nina van karate houdt, kon ze direct bij Kenamju terecht. Fantastisch wat je met een stel betrokken mensen voor elkaar kunt krijgen."