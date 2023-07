Kim kookt belangeloos voor hulpbehoevenden: "Daar word ik blij van"

Thuis een verse maaltijd koken voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Kim Wals-Bouwman, verbonden aan stichting Thuisgekookt, doet het geheel vrijwillig twee keer per week. Een daad van liefdadigheid die met open armen wordt ontvangen door een groeiende groep mensen die de hulp wel kan gebruiken. "Als ik iemand blij kan maken, dan ben ik ook blij", zo zegt Kim.

Kim kookt twee keer per week een verse maaltijd voor een hulpbehoevende - NH Nieuws

Sinds een half jaar maakt Kim maaltijden voor mevrouw Lia, die zelf moeilijk ter been is en daarom zelf niet meer kan koken. "Vandaag maak ik Italiaanse spelt", vertelt ze terwijl ze een uitje fruit en in de pan gooit. "Daar gaat wortel, ui, paprika, champignons, tomaat en spelt in." Geen vlees, want Kim kookt plantaardig. "Wij denken dat het beter is voor ons lichaam", legt Kim uit. "En uiteindelijk ook voor het milieu en het dierenwelzijn."

"Ik wil graag mijn steentje bijdragen" Kim Wals-Bouwman, vrijwilliger Stichting Thuisgekookt

Wie zelf niet meer kan koken, kán natuurlijk bij de overheid aankloppen, maar dan hoef je geen vers bereide maaltijd te verwachten. Het is één van de redenen waarom Kim besloot zich aan te melden voor stichting Thuisgekookt. "Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen", legt ze uit. "Daarnaast ik vind het heel leuk dat ik weet voor wie ik kook. En of ik nou voor vier personen kook of vijf, dat maakt me niet zoveel uit. Bovendien, als ik er iemand blij mee kan maken, dan ben ik ook blij." In een kleine drie kwartier is de Italiaanse spelt, die ook haar eigen gezin vanavond krijgt voorgeschoteld, gereed. Tijd om het af te leveren bij mevrouw Lia, die een autoritje van een paar minuten verderop woont.

"Ik ben blij met Kim, ze is lief en kookt lekker" mevrouw Lia over vrijwilliger Kim die voor haar kookt

Eenmaal aangekomen reageert mevrouw Lia enthousiast op de maaltijd, kakelvers afgeleverd in een tupperwarebakje. "Ik ben blij met Kim", zegt ze stralend. "Ze is heel lief en ze kookt lekker." Na een kort kletspraatje moeten Kim en haar dochtertje er weer vandoor: zoonlief moet opgehaald van school. Met een glimlach lopen moeder en dochter weer naar buiten. "Voelt goed", zegt Kim terwijl ze in haar autootje stapt. "Elke keer weer."