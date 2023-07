Helft van flexwoningen Koggenland is voor jongeren uit de gemeente

Van de eerste zestig flexwoningen die er in Koggenland komen, is ten minste de helft bestemd voor jongeren uit de gemeente. Op het oog is de locatie aan De Leet in De Goorn, werd gisteravond duidelijk tijdens de raadsvergadering.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een aantal locaties, waar De Leet 40a de voorkeur heeft. Voordelig is dat de grond al in eigendom is van de gemeente. Eerder was de plek in beeld als huisvesting voor de nieuwe huisartsenpraktijk (Huisartsen Onder Een Dak).

De reacties zijn volgens haar positief. "Er werd met name aangegeven dat er al heel lang bekend is dat er woningbouw komt en ten tweede dat men bewust is van de woningnood en dat er gekeken wordt naar eigen woningzoekenden. We gaan in september persoonlijk verder in gesprek in een bijeenkomst op het gemeentehuis."

Waarom op één plek?

Ed Dekker van CDA, geeft aan geen voorstander te zijn van 60 flexwoningen op één plek. Waarom daarvoor gekozen is? "Van Dolder: "Een keus die we gemaakt hebben om efficiency redenen, om op die manier een grote slag te slaan. Er is eerder naar kleine locaties gekeken, van tien of twaalf, maar procedureel moet je dan dezelfde hobbels nemen en is het resultaat minder. We hebben ervoor gekozen om voor twee keer zestig flexwoningen te gaan."

De flexwoningen zullen via het gemeentelijk Woningbedrijf worden verhuurd. In totaal zullen er in Koggenland 120 flexwoningen worden gebouwd, die verdeeld worden over twee locaties. Wat de tweede locatie is, is nog niet bekend. Eerder werd onder meer al gekeken naar Tuindersweijde in Obdam en Avenhorn.