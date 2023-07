Op onbewoond eiland Robinson Crusoë 'zijn alle dagen fijn'

Het toeval wil: in Noord-Holland heb je zo'n onbewoond pareltje. En wel in de Loosdrechtse Plassen met de naam Robinson Crusoë. Het onbewoonde eiland kent een bijzonder verhaal. Het is niet vrij toegankelijk voor toeristen, maar geheel in handen van de stichting SailWise. Al zo'n 45 jaar pachten zij het eiland en komen er mensen met een beperking langs om te genieten van een paar dagen vaarplezier.

Nieuwe vrienden

"Wat mensen altijd zeggen: 'Ik laat mijn beperking op een steiger'." Op het eiland is alles mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een blind iemand zonder problemen alleen op een bootje stappen. Hoe dat werkt? "We geven dan een portofoon mee en zorgen er zo voor dat het veilig gaat."

Marco geniet al vanaf zondag met veel plezier van alles wat het eiland te bieden heeft. "Vrienden maken gaat hier heel snel. Je doet alles met elkaar. Van eten tot spelletjes spelen. Met iedereen heb je contact."

Luister het hele radio-interview hieronder terug.