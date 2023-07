Fietsenfabrikant VanMoof failliet verklaard door rechtbank

Vorige week werd duidelijk dat VanMoof al jaren geen zwarte cijfers schrijft. Vorig jaar zouden ze 80 miljoen euro verlies hebben geleden. Ook schreef de krant dat de onderneming begin dit jaar in geldnood dreigde te komen, maar door een investeringsronde was het gevaar voor nog meer rode cijfers geweken. VanMoof had ook de verkoop van nieuwe fietsen stilgelegd, zodat ze lopende bestellingen kunnen inhalen.

Onderzoek naar doorstart

In een reactie laat het bedrijf weet dat de curatoren die zijn aangesteld nog op zoek gaan naar de mogelijkheid voor een doorstart van de fietsfabrikant. Het bedrijf doet verder via de media geen uitspraken meer.

In een interne mail aan de medewerkers schrijven oprichters Taco en Ties Carlier dat het hun 'ontzettend spijt' dat ondanks de inspanningen het bedrijf het niet heeft gered. De oprichters hebben er, ondanks het verdriet dat zij voelen, 'al het vertrouwen' dat VanMoof een 'kracht' gaat blijven in de toekomst.

Boze VanMoof-rijders

Vorige week stonden tientallen boze VanMoof-rijders voor de winkels in Amsterdam die hun deuren gesloten hielden. Zij stonden met vragen en kapotte fietsen op verschillende locaties in de stad. "Waar moet ik nu heen als ik een probleem heb met mijn fiets? VanMoof communiceert niets", zei een van hen.

Wat er nu gaat gebeuren voor de bezitters van een VanMoof die nog geld tegoed hebben van het bedrijf is niet helemaal duidelijk, maar volgens de Consumentenbond is de kans aanwezig dat zij kunnen fluiten naar hun centen. "Eerst zijn partijen als de Belastingdienst en de UWV aan de beurt. Daarna komen de klanten die nog geld krijgen." Maar als het geld op is, is het op. "Van een kale kip kun je niet plukken."