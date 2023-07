Herstel van historische muur in Scheybeeck gaat vele duizenden euro's kosten

Het herstel van de verwoeste eeuwenoude muren in park Scheybeeck gaat tussen de tien en dertigduizend euro kosten verwacht Maarten Kos, bouwkundige bij de gemeente en verantwoordelijk voor het herstelwerk. "We gebruiken zoveel mogelijk oude stenen en de stenen die kapot zijn, vervangen we door hetzelfde type, dat kan best nog een heel gezoek worden", aldus Kos. De muren raakten beschadigd door het omvallen van bomen tijdens storm Poly.

Door Poly verwoeste muur in park Scheybeeck Beverwijk - Foto: NH Nieuws

"Verschrikkelijk", zegt Conny van Rijn van monumentenzorg van de gemeente Beverwijk. "Ik las het op facebook en ben de volgende dag zelf gaan kijken en de aanblik is echt troosteloos", zegt ze terwijl ze met een bezorgd gezicht naar de ravage kijkt die twee omgevallen bomen hebben aangericht. Wanneer kan worden begonnen met de restauratie van de oude muur is nog niet duidelijk. Het hangt samen met het opruimen van de bomen, zegt Maarten Kos, de gemeentelijk bouwkundige en dus verantwoordelijk voor de restauratie van de muur. Kos verwacht dat het begin van die restauratie nog wel even kan duren, dan moeten de omgevallen bomen eerst geruimd worden. "De bomen bij de muur hebben waarschijnlijk niet de hoogste prioriteit, ze liggen gewoon en kunnen geen kwaad. Loshangende takken in parken zijn belangrijker voor de veiligheid." Puzzelen of hakken Het herstel kan op twee manieren gebeuren: Je kunt proberen de afgebroken stukken als een soort puzzel terug te plaatsen. Of je kunt de stenen los hakken en met die oude stenen de muur opnieuw opmetselen. De laatste methode is het meest realistisch, meent bouwkundige Kos. Op die manier kun je zoveel mogelijk originele stenen terugplaatsen. Dat maakt de operatie ook duur. "In het los hakken en het schoonbikken van de stenen gaan veel man-uren zitten", legt hij uit.

Kijk hier naar de video:

Herstel stormschade historische landgoedmuur gaat duizenden euro's kosten - NH Nieuws

Of de muur hersteld zal worden is geen vraag, zegt Conny van Rijn onmiddelijk. "Het zijn toch ouwe stenen, het is waarschijnlijk een muur die bij de moestuin heeft gestaan, het is een stukje oud Beverwijk en dat moet behouden blijven", aldus van Rijn.

Herstel eeuwenoude muur park Scheybeeck gaat duizeden euro's kosten - Foto: NH Nieuws

"Ik heb direct na de storm een aannemer gevraagd de losse stenen veilig te stellen om diefstal te voorkomen" Maarten Kos, bouwkundige gemeente Beverwijk

Stenen diefstal Het gerucht dat er stenen zijn gestolen kan Kos kan niet bevestigen. Wel heeft hij direct na de storm opdracht gegeven losse stenen veilig te stellen. "Misschien heeft iemand de aannemer ten onrechte aangezien voor een dief, dat zou kunnen", zegt Kos. Maar ergens in een gemeentelijk depot staat een pallet met brokken van oude baksteen te wachten tot de restauratie van de muur waar ze bij horen begint.

"Men zegt altijd dat er zoveel weg is in Beverwijk maar er is nog zoveel moois, als je goed kijkt" Conny van Dijk, Monumentenzorg Beverwijk

Dezelfde muur raakte ook in 2017 door een omvallende boom beschadigd. Toen werd de schade snel hersteld. Deze keer moeten we mogelijk wat meer geduld hebben omdat het nog wel even duurt voor de opruimers aan de bomen in park Scheybeeck toe komen.

Lees ook IJmond Westerhout te gevaarlijk na storm Poly: komende 4 weken dicht