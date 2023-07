'Koninklijke' dwergpapegaaien Willy en Max ontsnapt uit kooi, zo lok je ze

Het kleurrijke koppel is uiteraard vernoemd naar koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Eerst wisten we nog niet wie het vrouwtje was en wie het mannetje. Blijkt dus dat we het verkeerd hadden. Nu heet het mannetje Max en het vrouwtje Willy", lacht Martijn.

De grappige vogels zorgen momenteel eerder voor een traan dan een lach, want ze zijn al drie dagen weg. "We denken dat ze zelf de kooi hebben opengemaakt", vertelt Martijn. "We stonden zelf in de keuken en hoorden een hoop lawaai. Het raam stond open, dus ze zijn naar buiten gevlogen." Het koppel was volgens hem 'zo enthousiast over het buiten zijn' dat ze vervolgens nergens meer op reageerden.

Het stel hoopt dat dat inmiddels anders is. "In het wild kunnen ze geen eten vinden, dus op een gegeven moment zullen ze naar mensen toe gaan, want ze associëren mensen toch met eten", weet Martijn. Hij hoopt dat het iemand lukt om de twee dan te vangen. De kans dat ze terugkeren naar huis is klein, want ze weten niet hoe dat er vanbuiten uitziet.

Vogelgeluiden

Een van de twee vogels is nog gespot ter hoogte van seniorencomplex Het Amstelhuis. Een vrouw zag het kleurrijke vogeltje daar vliegen en meldde zich bij Martijn en Margarita, omdat zij posters met de vogels erop had zien hangen. Of het gevederde koppel nog steeds samen is, is niet duidelijk.

Mensen die de vogels hebben gezien of gevangen kunnen zich via Facebook melden bij Margarita Paladova. Ze heeft een tip aan mensen die de dwergpapegaaien naar zich toe willen lokken. "Op YouTube staan fragmenten van het geluid dat de vogels maken. Als je die afspeelt komen ze misschien naar je toe." Hieronder vind je zo'n fragment.