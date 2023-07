Bewoners flat mindervaliden al elf dagen binnen door kapotte lift: "Hoe kun je iemand zo lang laten wachten?"

De lift van een flat bij het Westerdok waar woningen zijn voor mensen met een beperking of die rolstoelafhankelijk zijn is al elf dagen kapot. Ze zijn er behoorlijk klaar mee, aangezien veel bewoners door hun handicap geen gebruik kunnen maken van de trap: "Het is echt waardeloos".

Een van de bewoners die afhankelijk is van de lift is Melva Susanna. Ze is slecht ter been en kan zelf amper de trap gebruiken, waardoor dingen als boodschappen doen bijna onmogelijk is. "Ik kan niet elke dag mensen bellen om boodschappen voor me te doen", vertelt ze boos."De mensen zitten vast in dit pand, dat kan toch niet", vertelt Susanna vanaf haar bank. "Het is verschrikkelijk".

Rolstoel

De buurman van Melva is aan z'n rechterkant verlamd, waardoor hij geen zware boodschappen naar boven kan tillen. "Het is voor iedereen echt frustrerend dat de lift kapot is", vertelt hij. Hij maakt zich vooral zorgen over de jongen boven hem. "Die is rolstoelgebonden, dus hoe moet hij erin en eruit? Dat is voor mij echt een raadsel", vraagt hij zich af. De buurman van Melva snapt dat het kan gebeuren dat de lift kapot gaat, maar hij stoort zich mateloos aan de communicatie van de woningcoöperatie Eigen Haard. "Ze kunnen toch wel een beetje helderheid geven over wanneer ze het kunnen repareren".