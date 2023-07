Speelse Norah mag terug naar zee: SOS Dolfijn wil uitgezette bruinvissen volgen

Bruinvis Norah mag terug naar zee. Het is de tweede bruinvis die met succes is hersteld in de opvang van SOS Dolfijn in Anna Paulowna. Het opvang en informatiecentrum voor kleine walvissen wil zodra het kan de opgevangen bruinvissen en dolfijnen zenderen om onderzoek te kunnen doen naar de impact van de veranderingen in de Noordzee.

Door de glazen wand van de opvang is goed te zien hoe bruinvis Norah door het water vliegt, speelt, jaagt en eet. "Ze doet het hartstikke goed", vertelt dierverzorger Hester Simons vol trots. Norah strandde in maart voor de kust van Ouddorp. Ze was uitgedroogd en had ernstige maag- en darmklachten. "We hebben voor haar leven gevreesd, maar als je haar nu ziet en om haar uitzet te plannen, dat is ontzettend mooi."

Voorganger Tess

Haar voorganger, bruinvis Tess (gevonden op Texel, red.), is eerder dit voorjaar gezond en wel terug naar zee gebracht. Hoe het met haar gaat weten ze niet bij SOS Dolfijn. Simons: "Ze is gechipt, dus als we haar ergens vinden kunnen we dat aflezen."

Hoe bruinvis Norah speelt en eet zie je in de onderstaande video. De tekst gaat door onder de video.