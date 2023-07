Weer natuurgebied in de fik, brandweer zet groot in bij brand Heemskerk

In het Heemskerkse natuurgebied ten noorden van Wijk aan Zee is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig en de rookpluimen zijn tot in de verre omgeving te zien.

"We zijn op dit moment met veel voertuigen en water onderweg om de brand onder controle te krijgen", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH. "Daar zijn we nu druk mee, we roepen het publiek dan ook op om weg te blijven uit het natuurgebied."

De exacte oorzaak van de brand en wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet bekend.

De woordvoerder spreekt over een 'uitbreidende brand'. Ook vragen ze aan het publiek om, onder andere vanwege de sterke rookontwikkeling, adviezen van de hulpdiensten op te volgen. De politie houdt de toegangswegen naar het natuurgebied voorlopig dicht. Een politiehelikopter vliegt momenteel over het gebied 'om de situatie in beeld te krijgen'.

Rond 17.00 heeft de brandweer verder opgeschaald. "Er is nog een extra team onderweg, zodat er meer materieel en krachten zijn om de brand te bestrijden", vertelt een woordvoerder. De maatregelen worden niet voor niets genomen.

"We zijn nu extra alert bij natuurbranden vanwege de droogte. Er wordt dus sowieso snel opgeschaald, omdat de brand zich snel kan verspreiden door de droogte en de wind. Het uitbreidingsrisico is gewoon heel hoog. We zitten in fase hoog, extra alert. Op dit moment is het de bedoeling dat we vanwege de wind de brand zo klein mogelijk houden."

Rook neemt af

De brand is inmiddels bijna onder controle. "Dat sein is nog niet gegeven, maar de rookontwikkeling neemt af en we zijn aan het blussen. We hebben ook een watertransport aangelegd naar de dichtstbijzijnde waterbron. In dit geval bevindt deze zich aan de zijkant van het duingebied."

