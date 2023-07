Bestuurder bedrijfsbus voor rechter vanwege veroorzaken dodelijk ongeval op N240

Op 26 mei 2020 reed verdachte C. in een bedrijfsbus met daarin acht passagiers de kruising van de Medemblikkerweg (N240) en het Wagenpad in Middenmeer op. Het busje kwam vanuit het Wagenpad, de auto reed op de N240 richting Wieringerwerf. Het Openbaar Ministerie verdenkt de chauffeur van het busje ervan met hoge snelheid vanuit het Wagenpad de N240 op te zijn gereden, waardoor een 23-jarige Poolse automobiliste hem niet kon ontwijken.

De twee dodelijke slachtoffers waren een 44-jarige en een 25-jarige man uit Roemenië. Zij werden bij de botsing uit het busje geslingerd. In het busje zaten in totaal acht passagiers, allen waren het arbeidsmigranten werkzaam in de tuinbouw. De andere inzittenden van het busje, inclusief de chauffeur, en ook de automobiliste raakten gewond. Een van hen verkeerde in kritieke toestand, maar heeft uiteindelijk het ongeluk wel overleefd.

Dat het ruim drie jaar heeft geduurd voordat de chauffeur kon worden vervolgd, heeft volgens het Openbaar Ministerie te maken met 'de complexiteit van het onderzoek', zegt ze tegen het Noordhollands Dagblad. "Onder meer naar het zicht van de bestuurder ten tijde van het ongeval. Maar ook met (het in kaart brengen van) de veelheid aan benadeelde partijen, hoofdzakelijk buiten Nederland." De man zou niet dronken achter het stuur hebben gezeten.

N240 aangepakt

Na het dodelijke ongeluk werd aangekondigd dat de N240, die als levensgevaarlijk bekend stond, zou worden aangepakt. De weg zou uitnodigen hard te rijden. Door verharding langs de berm, extra verlichting en rammelstroken moest de weg veiliger worden. Anderhalf jaar later constateerde Statenlid Wim Hoogervorst na weer een dodelijk ongeluk dat er nog te weinig was gebeurd. Daarop kondigde de provincie vorig jaar februari nog meer maatregelen aan.