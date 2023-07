Vader Thomas denkt vandaag extra aan zijn Quinn: "MH17 is nog dagelijks in ons leven"

Alweer negen jaar geleden, maar ook als de dag van gisteren: voor Hilversummer Thomas Schansman is het vandaag 'Quinn-dag'. De dag van de ramp met de MH17, de dag waarop zijn zoon om het leven kwam. "Het is nog altijd een dag met een zwart randje", vertelt hij tegen NH.

De ramp werd vanmorgen herdacht bij het MH17-monument in Hilversum. Het Gooise dorp werd met vijftien slachtoffers zwaar getroffen. De namen van de slachtoffers werden vanmorgen voorgelezen en er werden bloemen gelegd.

Thomas was - zoals nagenoeg elk jaar - aanwezig bij de herdenking. "Het is mooi om hier tussen alle Hilversummers te staan, die met ons in gedachten met de slachtoffers willen zijn", vertelt hij.

Pijn

Vandaag staat voor Thomas volledig in het teken van zijn zoon. "Deze dag is voor hem bedoeld. Ik ben in gedachten met hem en haal mooie herinneringen op."

