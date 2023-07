Olivier bouwt boten om voor stillere en schonere Amsterdamse grachten

Op een zwoele zomeravond met je sloep en een fles witte wijn door de Amsterdamse grachten toeren. Olivier Venema ziet het helemaal voor zich. Ultiem genieten op het 'grootste en mooiste terras van Amsterdam'. De voormalige econoom verruilde jaren geleden zijn nette pak voor een overall om zich over te geven aan zijn grootste droom; bootjes opknappen en repareren.

In ruim een week is je boot omgebouwd, maar in tegenstelling tot auto's zijn er voor schepen weinig regels. "Je hoeft helemaal nergens aan te voldoen", aldus Olivier, en daar maakt de ondernemer zich wel zorgen om. Elektra en water gaan lastig samen, dus het is wel belangrijk dat het werk professioneel uitgevoerd wordt.

Ook snelle boten elektrisch

Op dit moment zijn er langs de Amsterdamse grachten zo'n twintig publieke laadpunten voor je boot. Veel te weinig, maar Amsterdam werkt hard om dat aantal fors uit te breiden. Olivier hoopt vooral dat de accu's beter en goedkoper worden want dat maakt de ombouw beter betaalbaar. Daarnaast hoopt hij dat ook snelle boten straks omgebouwd kunnen worden.