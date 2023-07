Slapeloze nacht door illegale rave in Robbenoordbos: "Alleen maar boem, boem, boem"

Een illegale 'rave' heeft de bewoners rond het Robbenoordbos in Wieringerwerf van zaterdagavond tot zondagmorgen vroeg wakker gehouden. In het bos werd een dansfeest gehouden waar zo'n 60 mensen genoten van keiharde muziek - die tot in de wijde omtrek te horen was. "Wij lagen te schudden in bed."

Daarna besluit de boswachter zelf toch ook maar even kijken en treft daar al gauw een grote groep mensen aan. "Daar zag ik dansende mensen met sterke muziekinstallatie en auto's", vertelt Theo Brouwer.

Met de informatie van de bezoeker licht Theo die vroege ochtend nog de politie in, maar die konden na een rondje rijden geen feestende mensen vinden. En dat tot grote verbazing van de omwonende. "Ik weet niet of er wat mis was met hun oren, maar wij lagen te schudden in bed", grapt hij dan ook.

Toch werd er die nacht geen actie ondernomen en konden de feestgangers zonder problemen hun feestje vieren. Maar 's ochtends meldde zich telefonisch een dagelijkse bezoeker van het bos bij boswachter Theo Brouwer. "Hij zag dat er meer auto's dan gebruikelijk op de parkeerplaats stonden en had een meneer in een busje naar het bos zien rijden die hij niet helemaal vertrouwde", aldus de boswachter van Staatsbosbeheer.

"Het begon al om 10 uur 's avonds en ging de hele nacht door", vertelt een omwonende die aan de rand van het bos woont. Ze heeft die nacht dan ook geen oog dicht kunnen doen. En dat geldt ook voor haar buurman. "Dit was voor ons niet leuk", vertelt hij tegen NH Nieuws.

De boswachter licht vervolgens opnieuw de politie in en dit keer komen ze met drie politieauto's richting het Robbenoordbos. Een groep van 50 tot 70 mensen, die er inmiddels al een feest van zo'n 11 uur op hebben zitten, wordt rond half 10 's ochtends verzocht om alles op te ruimen en het bos te verlaten.

"Nee, er zijn geen boetes uitgedeeld", zegt de politie tegen het NHD. "Ook omdat niet duidelijk was wie de organisator was. De keuze is gemaakt om de-escalerend op te treden.’’

Een van de buurtbewoners denkt niet dat de mensen kwaad in de zin hadden. Een andere omwonende vindt dat de organisatie van de rave wel aangepakt had moeten worden: "Als ik met mijn hond los loop, spreken ze me daar meteen op aan. Ik weet niet wie het georganiseerd heeft, maar ik vind wel dat ze daar extra hadden moeten optreden."

Schade aan natuur

Ook boswachter Theo heeft ervoor gekozen geen boetes uit te delen. "Het waren onder andere mensen uit Portugal, Spanje en Duitsland. Het waren vriendelijke mensen. Ze hebben alles met vuilniszakken opgeruimd". En daar is de boswachter natuurlijk erg blij mee, maar het feest heeft toch ook onzichtbare sporen achtergelaten in het bos.

"Voor de natuur is het best schadelijk, nu met het broedseizoen. Er zijn een hoop jonge dieren en die schrikken hier enorm van. Ze zijn dit niet gewend. Zij voelen zich nu niet meer veilig in hun natuurlijke omgeving", vertelt de boswachter.

Hij heeft dan ook een boodschap voor iedereen die verdachte situaties ziet of in het bos: "Meld het ons. Hoe eerder we het weten, hoe eerder we het kunnen stoppen."