Onrust in Driehuis: 8 jongeren krijgen gebiedsverbod tijdens feestweek Santpoort

Frank Dales, burgermeester van Velsen, treft strenge veiligheidsmaatregelen voor het dorpsfeest in Santpoort, dat wordt gehouden in de week van 3 augustus. Reden hiervoor is de grote onrust die werd veroorzaakt door honderden jongeren bij het dorpsfeest in Driehuis afgelopen weekend. Dales is de onrusten meer dan beu.

Daarom gaat de burgemeester over tot strenge veiligheidsmaatregelen. Hij is de onrusten ondertussen helemaal zat. "Ik vertik het om zulke mooie feesten te laten verpesten door jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die daar niets te zoeken hebben."

Volgens Dales hebben acht jongeren een gebiedsverbod gekregen. "Dat houdt in dat zij niet op het feest in IJmuiden kunnen komen en ook niet op het feest in Santpoort mogen komen. En volgend jaar op geen enkel dorpsfeest in de gemeente Velsen."

Slim genoeg om weg te blijven

Vanwege de onrust bij de dorpsfeesten in de omgeving van Santpoort, maakt ook Bas Kuntz, voorzitter van de Harddraverij Vereniging Santpoort e.o., zich zorgen. Maar hij vertikt het om het programma om te gooien. "We doen het hele programma en we veranderen er niets in. We gaan er eigenlijk vanuit dat de jongeren slim genoeg zijn om te bedenken dat ze beter niet kunnen komen."