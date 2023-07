Alle slagbomen op en rond Weesperstraatknip open vanwege verkeerschaos

De verkeerschaos in het centrum van Amsterdam lijkt compleet: hoewel de IJ-tunnel weer open is voor verkeer, is sinds 13.00 uur ook de Piet Heintunnel afgesloten. De reden hiervoor is een storing met de intercominstallatie. Vanwege de opstoppingen en urenlange files, besloot de gemeente Amsterdam vanmorgen alle slagbomen van de vier knips in de stad te openen.

Door een probleem met ventilatie was de IJ-tunnel gisteravond tot vanmiddag afgesloten. De afsluiting leidde tot lange files in de omgeving. Om de files te verminderen was de slagboom van de knip op de Kattenburgergracht open gezet, maar dit had weinig effect. Zo staat het onder meer vast rond de Dam, is ook goed te zien op de webcam met livebeelden. Een automobilist liet rond 12.00 uur weten: "Ik sta al een dikke anderhalf uur vast in een file op Rokin. Weinig tot geen beweging. Door de chaos in het centrum van de stad werd uiteindelijk besloten in te grijpen. Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (verkeer) liet rond het middaguur weten: "Vanwege de drukte door de IJ-tunnel die dicht is, is in overleg met de politie besloten dat alle slagbomen open worden gezet."

"Sta nog steeds op exact dezelfde plek" Automobilist op het Rokin

De maatregelen hebben volgens de automobilist die vaststaat op het Rokin nauwelijks effect. "Ik sta nog steeds op exact dezelfde plek", meldt hij twintig minuten nadat wij hem voor het eerst spraken. Ook een taxichauffeur op de Prins Hendrikkade bevestigt rond diezelfde tijd de verkeersproblemen. "Het helpt niet. Het zit echt muurvast." Een andere automobilist op het Rokin zegt: "Ik ben bijna bij de Dam. 200 meter in 30 minuten." Tegen 13.30 uur werd bekend dat de ventilatie problemen in de IJ-tunnel zijn opgelost en deze inmiddels weer toegankelijk is voor verkeer. Tegelijkertijd kwam het bericht dat de Piet Heintunnel ook volledig is afgesloten voor verkeer. Volgens een woordvoerder gaat het om een storing met de intercominstallatie. "Er is een monteur onderweg. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voor de storing is opgelost", laat de woordvoerder weten.

Files op Rokin Foto: via AT5-Whatsapp (0651190938)

Sinds 12 juni zijn de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht door de gemeente afgesloten met slagbomen en verkeersregelaars. Het is de derde keer tijdens de proef, die in totaal zes weken duurt, dat alle slagbomen door de gemeente worden geopend. Een paar dagen na het ingaan van de proef gebeurde het vanwege een ongeluk in de IJtunnel en sluiting van de Piet Heintunnel kortstondig. Tijdens storm Poly waren de slagbomen de hele dag open. Over de files in onder meer de Kattenburgerstraat en incidenten met hulpdiensten vond al twee keer een spoeddebat plaats. Oppositiepartijen VVD, DENK, JA21, Forum voor Democratie, CDA en Lijst Kabamba hebben vorige week opnieuw een spoeddebat aangevraagd, dat debat moet woensdag plaatsvinden. De proef duurt nog tot 23 juli.

