In memoriam Leo Tillmans: de Heemskerker die overal bij was

Totaal onverwachts is gisteren de bekende Heemskerker Leo Tillmans overleden. De ras-Heemskerker stond in de wijde omtrek van het dorp bekend als de fotograaf die overal bij was. Samen met zijn goede vriend John van Nimwegen zat hij acht jaar in de gemeenteraad voor het CDA. "Leo had een bijzonder scherpe blik, een gevoel eigenlijk, een zesde zintuig", zo herinnert hij zich. "Hij voelde als er dingen speelden."

Leo Tillmans, plotseling overleden. Foto NH - Foto: NH Nieuws

Het plotselinge overlijden van Leo werd vanmiddag bekend gemaakt en bracht een grote schok teweeg in het dorp. De liefde tussen Leo en het dorp was wederzijds. Hij werd er op 18 november 1962 geboren, in het centrum, aan de Kerklaan, en is er nooit meer weggegaan. Als raadslid voor het CDA en als zorgverlener zette hij zich met hart en ziel in voor de Heemskerkse ouderen.

"Leo was altijd overal bij. Ook als hij niet uitgenodigd was, was hij nog steeds welkom" John van Nimwegen

De vriendelijke Leo was een veel- en graag geziene man in en rond het dorp. Hij was als amateur-fotograaf steevast aanwezig als er iets gebeurde. "Hij kende iedereen en iedereen kende hem", vertelt John. "Hij was altijd overal bij. En ook als hij niet uitgenodigd was, was hij nog steeds altijd welkom." Niet iemand van het pluche Leo stond middenin de lokale samenleving. Als fotograaf, als ouderenverzorger en als raadslid. John: "Maar hij was niet iemand van het pluche. Je hebt maar weinig mensen zoals hij, die precies weten wat er speelt en dat ook kunnen verwoorden. Je kunt hem plaatsen in hetzelfde rijtje als de bekende Heemskerkers Aad Schoorl en Bertus Berghuis." Voor zijn foto's kreeg Leo naar eigen zeggen veel waardering. "Vooral oudere mensen vinden het fijn dat zij via Facebook kunnen volgen wat er in het dorp gebeurt. Ik krijg veel reacties op mijn fotowerk", schreef hij ooit op de site van het CDA.

Emotie en gevoel Toen hij als jurylid de nieuwe stadsfotograaf van Heemskerk in 2018 mocht kiezen, bleek uit een interview met NH wat volgens hem de essentie was van het vak: "Ik kijk naar emotie, naar gevoel", zei hij. "Heb je oog voor bepaalde details? Als je bepaalde mensen ziet, dan kan je een bepaalde emotie in de foto leggen. Dat ouders genieten van hun kinderen die aan het spelen zijn bijvoorbeeld." Ook de houding van de fotograaf zélf was essentieel: "Dat je plezier hebt in het fotograferen, daar gaat het om. Niet: plichtmatig een foto maken en weer weg." Leo is een natuurlijke dood gestorven en is zestig jaar geworden.

Foto's van Leo's Facebookpagina, van toen tot nu (scroll naar onder):

