"Het had mijn oma kunnen zijn", pepperspray spuitende horlogerovers bekennen spijt

De rechters in Alkmaar hebben hun handen vol aan pepperspray spuitende horlogedieven. In totaal stonden er vanochtend drie jongens voor de rechter voor een poging tot horlogeroof op een ouder koppel in Westzaan. Eén verdachte, een 21-jarige Purmerender, zei vandaag tegen de rechter daar enorm veel spijt te hebben.

De drie jongens worden verdacht van één roofpoging met gebruik van pepperspray. Er staan deze maand veel horlogedieven in of uit Purmerend voor de rechter die tegen de lamp liepen nadat zij dure horloges met veel geweld probeerden te stelen. Drie van hen zouden gewapend met pepperspray wel even een duur horloge stelen van een oudere man. De roof was goed gepland en dankzij een tracker op de auto van het slachtoffer wisten de daders precies waar hun doelwit woonde. Maar het liep anders af. De oudere man beet van zich af en de drie verdachten zetten het op een rennen. Eén van de verdachten verklaart dat hij ermee kapte, omdat hij er vlak voor de poging pas zag dat het om een ouder echtpaar ging. "Ik heb enorm veel spijt, het had mijn oma kunnen zijn", aldus de verdachte. De buit van een ton blijkt 'maar' zevenduizend euro waard te zijn, zegt Johan Mühren. Hij is advocaat van twee van de verdachten. Trend Dat het stelen van dure horloges een ware trend is geworden, is goed te merken in de rechtszaal van Alkmaar. Vandaag worden niet alleen de verdachten gehoord voor de roof in Westzaan. Ook een Amsterdammer moest vandaag voorkomen omdat hij verdacht wordt van een Rolexroof en gebruik van pepperspray in Purmerend. Maar hij en zijn advocaat kwamen niet opdagen op de afgesproken tijd. Morgen staat er weer een verdachte voor de rechter. Ditmaal voor een dubbele Rolexroof van een ondernemer in Purmerend. Twee andere medeverdachten van die roof zitten nog vast en zijn volgende maand aan de beurt in de rechtszaal.