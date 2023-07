Schiphol: essentieel of luchtkasteel?

Na meer dan 100 jaar groei stevent Schiphol af op krimp. Vanaf eind volgend jaar wordt het aantal vluchten beperkt van 500.000 naar 440.000 per jaar. De eerste stap naar die krimp wordt al in maart gezet, vanaf dan mag Schiphol nog maar 460.000 vluchten afhandelen. Een forse ingreep om de geluidsoverlast terug te dringen. Tegenstanders van de krimp schreeuwen moord en brand, terwijl voorstanders het nog lang niet genoeg vinden. Presentator Eline Boshuizen buigt zich met luchtvaartverslaggever Doron Sajet, experts, reizigers, ondernemers en omwonenden over de huidige staat van Schiphol: essentieel of is het een luchtkasteel?