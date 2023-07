Keizerschorpioen reist vanuit Toscane mee in koffer en ontsnapt hier

Een Italiaanse toerist vond gisteren tot haar grote schrik wel een heel bijzondere metgezel in haar koffer: een keizerschorpioen. Nadat de Dierenambulance de spinachtige had opgehaald, volgde paniekreactie nummer twee: het dier was ontsnapt uit het doosje. Tot op heden ontbreekt nog ieder spoor van het 'Middellandse Zee schorpioentje'.

Eelco Miedema van de Amsterdamse Dierenambulance licht toe dat de spinachtige was meegereisd in een koffer. "Toen we de melding kregen, zijn we direct bij de toeriste langsgegaan." Daar bleek gelukkig dat het om een klein exemplaar ging, eentje die niet giftig was.

Onnozel

Zoals de standaardprocedure betaamt werd het dier in een doosje gestopt, om vervolgens naar de dichtstbijzijnde opvang te worden gebracht. Eelco: "Maar daar is hij nooit aangekomen. We zijn hem onderweg kwijt geraakt. Het klinkt onnozel, dat begrijp ik."

Eelco legt uit dat het een jonge schorpioen is van zo'n twee cm. "Het is zo klein dat het overal onder kan zitten. We hebben gisteren het hele pand verblijf omgekeerd, maar tot op heden zijn we het diertje nog niet tegengekomen." De manager van de Dierenambulance noemt het vooral heel vervelend voor de spinachtige zelf. "We hopen hem gauw op het spoor te komen."

Grote scharen

Ook de reptielenopvang in Zwanenbrug reageert: "Iedereen is naar 'm op zoek." Wel stelt een medewerker mensen gerust en legt uit dat het geen levensgevaarlijk dier is. "Je kunt het zien aan de scharen in verhouding tot het lichaam. Bij grote scharen is het reptiel meestal niet giftig."

Eelco voegt daaraan toe dat de schorpioen nu nog twee cm is, maar in korte tijd snel kan groeien. "Dat ziet er dan angstaanjagend uit, maar is het dus niet." Mensen die de keizerschorpioen op het spoor komen, wordt gevraagd te bellen naar de Dierenambulance Amsterdam.