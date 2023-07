Dringend gastgezin gezocht voor Oekraïense Nikita (16), zodat hij naar school blijft gaan

Het Martinuscollege in Grootebroek is dringend op zoek naar een gastgezin in de omgeving van de middelbare school, voor de opvang van Nikita uit Oekraïne. Als deze niet op tijd gevonden wordt, moet de 16-jarige jongen die in 4 vwo zit, naar een andere school verhuizen. "We willen hem graag voor onze school behouden", zegt Antoine Reijns van het Martinuscollege.

Zonder zijn ouders of andere familieleden vluchtte de 16-jarige Nikita vorig jaar uit Oekraïne. Hij vluchtte vai Boedapest, waar hij op het moment dat de oorlog uitbrak verbleef met zijn basketbalteam, en Amsterdam kwam hij in maart 2022 in Westwoud te wonen, bij een gastgezin. "Daar is hij het afgelopen jaar goed opgevangen, maar het is voor alle partijen goed om verder te kijken."

Op het Martinuscollege zit hij in de vierde klas van het vwo en de school hoopt hem ook na de zomervakantie te kunnen begroeten. "Wij kunnen hem een veilige omgeving bieden en hij krijgt een op maat gemaakt lespakket aangeboden", licht coördinator Reijns toe.

"Als Nikita buiten de omgeving van de school opgevangen wordt, moet hij naar een andere school. Dat zou ook betekenen dat hij weer moet wennen aan een andere klas, aan een andere manier van lessysteem. We willen hem het liefst in de buurt houden, alleen gaat het vinden van een plek voor hem nog niet zo vlot."

Per september

Via de interne kanalen van de middelbare school, het navragen bij ouders van leerlingen op het Martinuscollege in Grootebroek, en op andere manieren is geprobeerd om een geschikte plek voor de jongen te vinden, maar nog zonder resultaat.

"Daarom proberen we het nu breder onder de aandacht te brengen. We komen graag met potentiële gastgezinnen in contact, die Nikita vanaf 1 september willen opvangen", zegt Reijns. "Het gaat dan om een periode van één jaar."

Nidos

Op het Martinuscollege in Grootebroek krijgen 27 leerlingen uit Oekraïne onderwijs. Voor al deze scholieren wordt een lespakket op maat gemaakt. De meeste scholieren wonen met hun ouders of verzorgers op opvanglocaties in Andijk, Enkhuizen en Hoogkarspel. Anderen wonen bij agrarische bedrijven, of zoals Nikita in een gastgezin uit West-Friesland.

De middelbare school voor vmbo, havo en vwo werkt hiervoor samen met stichting Nidos uit Utrecht. Via het Nidos heeft Nikita een voogd die voor hem verantwoordelijk is. Op de site van het Nidos kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de opvang van kinderen in Nederland die hier als vluchteling zijn binnengekomen.