Geveilde auto's Holleeder en Soerel leveren bijna 30.000 euro op

De Volkswagen Passat W8 Protection 'Security' uit 2003 - ooit in bezit van Willem Holleeder - bracht met 18.000 euro het grootste bedrag op. De voormalige auto van Dino Soerel, een BMW 540i Protection uit 1999, bracht 11.000 euro op. Ook de veilingkosten die de koper betaalt komen ten goede aan het goede doel, aldus Hoogenhout.

Wie de nieuwe eigenaren van de auto's zijn, is nog niet bekend. Tevreden vertelde in een eerder interview met NH dat hij hoopte dat de auto's in een museum terechtkomen, waarbij ook de geschiedenis vertelt wordt. "Op deze manier kan de beladenheid in een positieve energie ingezet worden om een doelgroep te bereiken die super kwetsbaar is", legde hij uit.

Auto's met een verhaal

Hoogenhout, die de auto's op het spoor kwam in Letland toen hij op zoek was naar bijzondere Porsches, denkt dat de auto's in een collectie terechtkomen. "En dan van iemand die auto's met een verhaal verzamelt. Dat kan gaan van de auto van Elvis Presley tot die van een bekende topcrimineel."

Bang dat de auto's weer terug het criminele circuit in zullen gaan, is Hoogenhout in ieder geval niet.