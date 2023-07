IJtunnel richting Noord dicht, knip Kattenburgergracht deels open

Verkeer dat vanaf het centrum naar Noord wil kan vanochtend niet via de IJtunnel. Door een probleem met de ventilatie is een van de twee tunnelbuizen dicht. De gemeente heeft de slagbomen van een de knips deels geopend.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de tunnelbuis richting Noord inderdaad sinds gisteravond afgesloten is. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem verholpen is.

Reactie woordvoerder Melanie van der Horst (Verkeer)

"De oostbuis van de IJtunnel dichting Noord is gesloten omdat er een probleem is met de ventilatie. Er zijn monteurs onderweg, het is nog niet bekend wat er precies aan de hand is en hoe lang het gaat duren om dat te verhelpen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer de stad uit kan, hebben we de slagbomen op de Kattenburgergracht in één richting opengezet, van het Scheepvaartmuseum naar de molen. Zo kan het vrachtverkeer weg dat niet onder de tunnel van de Kattenburgerstraat door kan."