Bestelbus veroorzaakt in korte tijd twee ongelukken, bestuurder op de vlucht

Een witte bestelbus heeft gisterenavond binnen één minuut twee ongelukken veroorzaakt, met meerdere gewonden tot gevolg. Eerst reed de bestelbus op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp een motorrijder aan, niet veel later crashte hij tegen een verkeerslicht. Hierbij werden omstanders mogelijk geraakt door rondvliegende brokstukken van de auto en het verkeerslicht.

Volgens een ooggetuige raken deze vliegende brokstukken de naar buiten gesnelde cafégasten. Op beelden is te zien dat een jongen gewond is geraakt aan zijn gezicht. De bestuurder van de bestelbus slaat hierna opnieuw op de vlucht.

Door de oplettende cafégasten was ambulancepersoneel snel op de plek van het ongeluk. De motorrijder werd ter plekke behandeld en hoefde niet mee voor verdere behandeling in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bestelbus nog niet is aangehouden, maar wel bij hen bekend is. "We weten wie het is, maar hebben deze persoon tot op heden nog niet kunnen aanhouden. We zijn al bij zijn huis langs geweest, maar hier troffen wij hem nog niet aan. We zullen hem uitnodigen zich op het politiebureau te komen melden."