Gemengde dag met regen en zonneschijn voor Wijk aan Zee

Goedemorgen, hier is uw weerbericht voor vandaag in Wijk aan Zee. Het zal een gemengde dag worden met zowel regen als heldere momenten. Vroeg in de ochtend rond 04 uur kunt u lichte regen verwachten met temperaturen rond de 15 graden. Het klaart op naar een onbewolkte hemel vanaf 05 uur tot en met 08 uur waarbij de temperatuur geleidelijk stijgt naar 16 graden. Omstreeks 09 uur wordt het licht bewolkt en gaat de temperatuur iets omhoog naar 17 graden. Helaas komt er tussen 10 en 12 uur weer wat lichte neerslag aan, dus houd uw paraplu bij de hand. De temperatuur blijft tijdens deze periode constant op een aangename 17 graden. In de middag, beginnend vanaf ongeveer één uur, krijgen we te maken met variërende bewolking maar het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot een comfortabele 18 graden. Echter, tegen het einde van de middag omstreeks zes uur kunnen we nog even rekening houden met wat lichte regenval. Vanaf zeven uur 's avonds laat de zon zich weer volop zien zonder wolken aan het firmament en koelt het langzaam af naar zo'n aangename zeventien graden die gedurende drie uurtjes aanhoudt voordat het verder daalt naar zestien graden tegen tien uur 's avonds. Tegen elf uur 's avonds kan men zeer lichte bewolking verwachten terwijl wij genieten van een milde nachtelijke temperatuur van zestien graden Celsius. Geniet van uw dag in Wijk aan Zee!