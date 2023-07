Officieel: Dusan Tadic naar Fenerbahçe

Dusan Tadic heeft twee dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. Het Turkse Fenerbahçe is zijn nieuwe werkgever, de 34-jarige tekent daar voor twee seizoenen. De Serviër zat gisteravond al in het vliegtuig, waardoor een transfer zeer aannemelijk werd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Het een geweldig gevoel is om deel uit te maken van zo'n grote club", zei Tadic bij zijn ondertekening. "Fenerbahçe heeft geweldige fans en ik kan niet wachten om voor hen te voetballen. Ik wil veel trofeeën winnen met de fans. Ze betekenen veel voor de club. We hebben hun steun hard nodig."

Na vijf jaar vertrok Tadic bij Ajax, omdat hij het niet eens was met het transferbeleid van de Amsterdammers. De kwaliteit van de selectie was ondermaats in zijn ogen. Bij Fener komt Tadic onder anderen Sebastian Szymanski en Edin Dzeko tegen.