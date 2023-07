Brandspuitenweekend in Medemblik biedt uniek kijkje in het brandweerverleden

Het Stoommachinemuseum in Medemblik stond dit weekend in het teken van de brandweer. Tijdens het Brandspuitenweekend konden bezoekers zich vergapen aan allerlei historisch brandweermaterieel en genieten van diverse shows.

Zo laten Stichting Stoomspuit Wormerveer en Stichting Stoomspuit Gorkum zien hoe honderd jaar geleden brandjes werden geblust: met een kolengestookte Bikkers stoomspuit. Daarnaast worden op het terrein een aantal historische brandweervoertuigen tentoongesteld.

Ook is er een spectaculaire, op waterkracht werkende attractie geregeld: de 'Vliegende Brandweerman' van de brandweer Nibbixwoud. Dat is een krachtige waterstraal die je zo'n vier meter de lucht in stuwt. Vervolgens word je met dertig kilometer per uur door de lucht geslingerd. Alleen voor echte waaghalzen dus.