Klaver snelt naar ruime verbetering persoonlijk record op 400 meter

Lieke Klaver heeft een nieuw persoonlijk record genoteerd op de 400 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzwo. De atlete uit Enkhuizen kwam na 49,81 seconden over de streep, haar beste tijd uit haar carrière. Dat was een verbetering van bijna vier tienden op haar oude pr (50,18).

Haar eindtijd leverde haar ook nog de tweede plaats in de wedstrijd op. De Poolse Natalia Kaczmarek won in 49,48 seconden. Marileidy Paulino werd derde.

Klaver is de tweede Nederlandse, die het is gelukt om onder de magische grens van vijftig seconden te duiken. Femke Bol heeft met 49,44 het huidige Nederlands record in handen. De Noord-Hollandse Klaver plaatste zich twee weken geleden al voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat deed ze door na 50,40 seconden over de streep te komen bij de 400 meter.

Ze won eind vorige maand al de 200 meter op het EK landenteams. Klaver verkeert dus in opperbeste vorm in aanloop naar de WK atletiek. Die worden vanaf 19 augustus gehouden in het Hongaarse Boedapest. De atlete doet dan ook mee aan de 400 meter. Ze deed vorig jaar op dat onderdeel ook mee aan de WK in Eugene en werd toen vierde.

