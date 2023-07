Bomen 'die op omvallen stonden' weggehaald in Haarlem

Spaarnelanden heeft in Haarlem vanmiddag een aantal bomen weggehaald. Dat was nodig omdat deze op omvallen stonden, onder meer door storm Poly en de harde wind van vanochtend. De weg moest een tijdje worden afgesloten voor het werk.

De melding aan de Vergierdeweg kwam rond het middaguur binnen bij de brandweer, vertelt Maurice Dorsman, woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland. "Uiteindelijk heeft Spaarnelanden de boel daar opgeruimd."

Hoeveel bomen er zijn weggehaald, kon de woordvoerder niet zeggen. Wel was de weg een paar uur afgesloten voor verkeer.

Code geel

Dorsman vertelt dat de brandweer best wat oproepen heeft gehad door de code geel met zware windstoten vannacht en vanochtend. "Nu waait het ook weer behoorlijk en we hebben de storm Poly net achter de rug. We worden opgeroepen om te beoordelen of bomen en/of takken moeten worden weggehaald."

"Bij acuut gevaar doet de brandweer dat zelf, maar anders is er iemand van de gemeente bij om te beoordelen wat er moet gebeuren", legt de woordvoerder uit.

Hij kan niet zeggen of de bomen aan de Vergierdeweg al beschadigd waren door storm Poly.