Verdwaalde vos verstopt in struik op Borneo-eiland in Amsterdam

Gisterenavond heeft de dierenambulance een verdwaalde vos op Borneo-eiland gevangen. Het dier had zich in een struik op de Scheepstimmermanstraat verstopt. "Vossen in de stad is op zich niet gek, maar dit was wel een aparte locatie", zegt de dierenambulance.

Deze vos heeft zich volgens de dierenambulance, tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe plek, vastgelopen op een 'vervelende locatie'. Het beest bevond zich namelijk aan het einde van het eiland waar veel water is, alleen maar gebouwen en heel weinig groen. "Hij had zich verschanst in het enige stukje groen wat die kon vinden."

Volgens de dierenambulance ging het om een jong mannetje. "Het was nog wel een jonkie, zeker nog niet volgroeid. Ongeveer zo groot als een middelmatige hond." In deze tijd van het jaar worden de jonge vossen verstoten. "Dan gaan ze dolen, dat wil zeggen dat ze op zoek gaan naar hun eigen gebied omdat ze weg moeten bij hun ouders."

De dierenambulance zegt dat het dier bang en doodsbenauwd was, maar dat hij verder wel helemaal gezond is. De vos trok veel bekijks, "er ontstond heel veel hectiek waardoor hij niet uit de struik durfde te komen". Het was lastig om de vos uit de struik te halen, doordat er een hele dikke doorn zat. "Uiteindelijk zijn we er een kwartiertje mee bezig geweest en konden we de vos vangen."

De Toevlucht

Nadat de vos gevangen was, is hij door de dierenambulance naar dierenopvangcentrum De Toevlucht in Zuidoost gebracht. "Daar wordt die goed bekeken, eventueel bijgevoerd en daarna uitgezet in een gepaste omgeving."

Volgens de dierenambulance zijn vossen niet agressief naar mensen toe. "Ze zullen je nooit zomaar aanvallen, tenzij je ze pakt. Dus als je voldoende afstand bewaard en ze met rust laat, is er niks aan de hand."