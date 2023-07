SUV's moeten mogelijk meer parkeergeld betalen: "Belachelijk eigenlijk, iedereen heeft hier een grote auto in Zuid"

Parijs wil de strijd aangaan met 'autobesitas', dat is de term die de stad heeft gegeven aan auto's met overgewicht. In een plan van het stadsbestuur staat dat SUV's meer parkeergeld gaan betalen. Verkeerswethouder Van der Horst vindt het plan uit Parijs 'zeer interessant' en gaat onderzoeken of dit ook in Amsterdam zou kunnen.

Over een half jaar gaan in Parijs de tarieven omhoog om de groei van het gewicht en omvang van zware auto's tegen te gaan. "In Parijs, maar ook hier in Amsterdam is de druk in de stad heel groot en moeten we gewoon kijken waar we wel of niet ruimte voor kunnen maken", zegt wethouder Van der Horst. "Ik vraag mij soms wel af wat je als SUV in de stad doet."

'Meer gaan dokken'

De reacties over de mogelijk hogere parkeerkosten voor zware auto's lopen uiteen. In Zuid zegt een SUV eigenaar dat hij het een belachelijk idee vindt. "Iedereen heeft hier een grote auto in Amsterdam Zuid. Dat moeten wij als vermogende mensen allemaal meer gaan betalen."

Een Amsterdammer die het wel een goed idee vindt, zegt "je zet een auto in een stad die voor iedereen is en als jij extra plaats inneemt dan vind ik dat je meer mag gaan dokken. Als je een SUV kan kopen dan kan je dat volgens mij ook."

In de P.C. Hooftstraat zegt een voorbijganger dat hij het 'typisch autootje pesten' vindt. Een andere man vindt dat het te makkelijk is om te zeggen dat als een auto in een parkeervak past dat het prima is. "Daar moet je een beetje mee uitkijken. Amsterdam is een hele grote stad en er mag ook groots geleefd worden, maar daar hangt ook wel een prijskaartje aan."

Concrete plannen om de hogere parkeertarieven voor dikke auto's in te voeren in de stad zijn er nog niet. Maar de wethouder gaat komende tijd onderzoeken of dit ook in Amsterdam ingevoerd kan worden.