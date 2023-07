Leerlingen stralen in eindmusical: meester Ivo maakt carrièreswitch naar musicalschrijver

De laatste week van het schooljaar is aangebroken, wat betekent dat leerlingen uit groep acht weer mogen stralen in de eindmusical. Als voormalig leraar van groep acht op basisschool de Lunetten in Heemskerk, schreef de 46-jarige Ivo Meurs elk jaar weer de musical voor zijn leerlingen. Van die uit de hand gelopen hobby heeft de IJmonder zijn werk gemaakt.

"Je wil dat de leerlingen samen een spetterend einde gaan maken. In de musical krijgt elk kind de kans om zijn of haar moment te pakken. Ik geloof niet zo in hoofdrollen. Natuurlijk zijn er rollen die het verhaal dragen, maar die brengen dan niet de lach of de emotie met zich mee."

De musicals die Ivo voor de Lunetten schreef, waren naar eigen zeggen te herkennen aan scherpe humor en een grote dosis actualiteit. "Ik denk dat ze soms voor de ouders nog leuker waren dan voor de kinderen op school." Maar het belangrijkste in zijn musicals was het gevoel van saamhorigheid en de mogelijkheid voor elke leerling om zijn of haar moment te pakken.

Inmiddels is Ivo naast leraar nu al ongeveer zeven jaar actief als professioneel schrijver. "Het begon met het geven van feedback op hun product, later begon ik mee te denken over het verhaal en de laatste jaren bedenken we met z'n vieren de verhaallijn, waarbij ik me focus op de personages. Bij Rep en Roer zorg ik ervoor dat elk kind zijn of haar moment heeft door ervoor te zorgen dat elk personage iets speciaals heeft."

Om de toegankelijkheid te garanderen, worden zijn scherpe typetjes na het schrijven daarom nog even gepolijst. Ook worden er in de musicals van tegenwoordig minder actualiteiten verwerkt dan hij voorheen altijd deed. "De musicals worden nu natuurlijk een jaar van tevoren worden geschreven", legt Ivo uit.

De vrijdag is inmiddels zijn vaste musicaldag geworden, en hoewel hij er ontzettend van geniet, is er wel een verschil met de musicals die hij voorheen schreef. "Deze musicals moeten een lach op het gezicht toveren van mensen van Maastricht tot Groningen, en van Amsterdam tot Staphorst, waardoor bepaalde grappen niet altijd kunnen."

Corona als inspiratie

Aan het begin van de coronapandemie begon Ivo bij de school Fourteens. Vanwege de maatregelen was het niet mogelijk een musical op te voeren, dus bedacht hij iets anders.

"We hebben een keer de musical opgenomen en op de premièreavond zijn we langs de deuren gegaan om usb-sticks en zakjes popcorn uit te delen, zodat iedereen de musical thuis kon bekijken. Het jaar daarop waren er nog steeds beperkingen op school, maar mochten we wel naar de bioscoop, dus hebben we daar de musical laten zien."

"Normaal gesproken staan de kinderen op het podium en zitten de ouders in de zaal te genieten. Maar wat toen heel leuk was, was dat de kinderen in de zaal naar zichzelf zaten te kijken en dat ze met hun ouders als gezin genoten. En dat vond ik eigenlijk wel heel gaaf."