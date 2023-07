Spanjaard krijgt 6,5 jaar cel voor moord op filmeditor Wouter van Luijn

Dat meldt Het Parool. In de nacht van 13 juli 2018 nam van Luijn de taxi naar de beruchte krottenwijk Son Baya. Bij het uitstappen van de taxi werd de filmmaker van zijn geld beroofd door Adrian H.F. die toen 19 jaar was. Van Luijn kreeg bij de beroving verschillende klappen tegen het hoofd, wat hem uiteindelijk fataal is geworden. Van Luijn werd door een andere man naar het ziekenhuis gebracht en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Aneurysma

Uit de onderzoeken van de forensisch arts kwam naar voren dat Van Luijn te maken had met een aneurysma, een verwijderde ader in de hersenen. Volgens de verdediging zou dat de oorzaak zijn geweest van de hersenbloeding van Van Luijn. De rechter ging niet mee met dit argument en stelde vast dat er een duidelijk verband is tussen de dood van Van Luijn en het gebruikte geweld. Als hij niet die klappen zou hebben gekregen, had hij nog geleefd stond in het vonnis.

Het Spaanse OM had acht jaar cel geëist tegen H.F. en een schadevergoeding van 100 duizend euro. Het Spaanse recht maakte het mogelijk dat de vader van Van Luijn ook een aanklacht kon indienen. Hij eiste 27 jaar gevangenisstraf wegens moord. Ook eiste hij zes jaar cel tegen de man die Van Luijn naar het ziekenhuis had gebracht, waarvan de vader vond dat hij medeplichtig was. Dat achtte de rechter niet bewezen.

Vier minderjarige jongens werden ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de filmmaker. Zij werden in februari 2020 vrijgesproken.

Herdenking in Tuschinski

De 34-jarige filmmaker woonde in Amsterdam en kwam oorspronkelijk uit Arcen in Limburg. Van Luijn werd snel na zijn dood naar Nederland gebracht. In Tuschinski werd de filmmaker door vrienden en familie herdacht. Van Luijn monteerde tientallen films, zoals Brasserie Valentijn, Wolf, Rabat en Wij. Na zijn dood kreeg hij een Gouden Kalf voor beste montage van de film Wij.