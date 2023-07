Zorg weer beetje terug in Blaricum: regionaal medisch centrum opent deuren op ziekenhuisterrein

“Maandag starten we met cardiologie, KNO en bloedafname”, vertel locatiemanager Mariska van Dijk in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. “Eind augustus opent gynaecologie zijn deuren voor de poliklinieken. Per september komen daar nog dermatologie, neurologie en radiologie bij. We hebben gekeken naar welke specialisme op de locatie van Blaricum zaten, omdat daar veel mensen naar toekwamen. Daarom zijn wij hierop uitgekomen.”

Op deze locatie komen alleen poliklinieken. Voor spoedzorg en grote ingrepen moeten patiënten naar het nieuwe ziekenhuis in Hilversum. Daarvoor is gekozen omdat de techniek en medewerkers gecentreerd worden op een locatie. “Daarom is het eigenlijk niet te doen om op beide locaties acute zorg te leveren.”

Blije medewerkers

Maandag is dus de eerste dag. “Medewerkers zijn heel blij dat ze weer in Blaricum mogen werken. De patiënten krijgen dan een bos bloemen en voor de medewerkers hebben we nog een leuk presentje.”

Tergooi MC heeft de locatie in Blaricum verkocht en huurt voor de komende vijf jaar het pand.

Luister het hele interview met Mariska van Dijk via deze link.