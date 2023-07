Maarten loopt vierdaagse op klompen, alles om zijn stadsboerderij te redden

Waar de meeste wandelaars komende week in Nijmegen maandenlang hebben getraind en kwaliteitswandelschoenen aan hebben, doet Maarten Herzberger het anders. Hij trekt de stoute klompen aan en gaat op zijn houten schoenen 200 kilometer lopen over vier dagen. Hiermee zamelt hij geld in om zijn boerderij in het Amsterdamse Westerpark te redden: "50 duizend euro hebben we nodig, voor al het achterstallig onderhoud."