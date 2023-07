Loosdrechtse hooischuur verloren na brand: melkveehouder is 'alles kwijt'

Een flinke brand heeft een hooischuur van een Loosdrechtse melkveehouder verwoest. De brandweer had de handen vol aan de brand en was zeker twaalf uur lang bezig met de bestrijding van het vuur. De eigenaar van de melkveehouderij werd vanochtend wakker met een zwaar gemoed: "Alles is verloren gegaan", reageert hij.