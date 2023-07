Harde wind, regen en 52 uur afzien krijgen hem niet klein: Stef voltooit Paalzitten

Het is gelukt! Ondanks de barre weersomstandigheden is Stef Langelijk uit De Weere er samen met nog 6 andere mannen in geslaagd het Paalzitten in Lambertschaag te voltooien. Vrijdagmiddag klommen ze op de paal, zondagavond mochten ze er na ruim 52 uur van af. "Dit was de laatste keer."

Zondag 8 uur: Stef zit nog steeds op zijn paal. Ook na een tweede - heftige - nacht, waarin de wind nog maar eens extra aanzette en de deelnemers geregeld werden getrakteerd op een fikse bui. "We zitten nog met zeven man. Er zijn er al een paar weg, vanochtend is er ook nog iemand afgestapt. Vorig jaar gaf maar één deelnemer op, nu al veel meer."

Een weekend lang op een paal. Voor weinig mensen een weinig plezierige gedachte, maar in Lambertschaag is dit al ruim een halve eeuw traditie. Ook dit jaar meldden zich weer inwoners uit Abbekerk en Lambertschaag - en in het geval van Stef ook uit De Weere - aan voor het evenement. NH volgt deelnemer Stef Langedijk het hele weekend, ook tijdens de laatste dag.

De weersomstandigheden maken de ruim 52 uur op een paal, zonder slaap, nóg zwaarder. "Nu regent het ook weer en die wind is echt niet te doen. Plassen is heel lastig en de parasol waar we onder zitten, vliegt of weg of binnenstebuiten. Het was vannacht echt afzien. Wat duurt zo'n nacht dan lang."

Het had niet veel gescheeld, of hij moest verder zonder buurman Jim. "Ik moest hem vannacht echt wakker houden, want hij dreigde steeds in slaap te vallen. Het was kantje boord, maar hij zit er nog. Je moet elkaar er een beetje doorheen slepen."

Zondag 13.30 uur: Op het veld waarop de paalzitters uitkijken is een volleybaltoernooi gaande. Alles om voor wat afleiding te zorgen. Maar de aandacht van Stef z'n buurman Jim krijgt het niet. Hij dommelt weer in. 'Jim, Jim!', klinkt het luid vanuit de kant. Stef spuit zijn kompaan nog maar eens met een waterpistool in zijn gezicht. Jim is weer wakker. "Doe maar een kop koffie", klinkt het.

De wind jaagt agressief over het terrein, waar de zeven overgebleven deelnemers op hun paal zitten te lijden. Zelfs de immer opgewekte Stef krijgt het zwaar. Hij heeft een paar broeken aan, een warme trui en een petje op. Even de benen strekken is vanwege de wind lastig. Bang dat hij is om van de paal te vallen. Dan zouden alle inspanningen voor niets zijn. "Het is 'nog maar' zeven uur, maar dat is evengoed nog bijna een werkdag... Ik ben blij als het zover is."

Inmiddels heeft het aankondigingsbord van het Paalzitten de strijd met de wind al moeten opgeven.

Tekst gaat verder onder de foto.